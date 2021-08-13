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Общество13 августа 2021 14:31

ГИБДД Башкирии объявила о массовых проверках водителей

Рейды направлены на стабилизацию аварийности
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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ГИБДД объявила о рейдовых мероприятиях в отношении водителей

ГИБДД объявила о рейдовых мероприятиях в отношении водителей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 13 августа, на дорогах Башкирии ГИБДД будут массово проверять водителей. Об этом сообщил пресс-служба дорожной полиции.

– По всей республике Госавтоинспекция проводит рейдовые мероприятия, направленные на стабилизацию аварийности, в ходе которых осуществляются массовые проверки водителей транспортных средств, – передали в ведомстве.

Там отметили, что рейды инспекторов ГИБДД сказываются на «водительской дисциплине и культуре вождения». В Госавтоинспекции также добавили, что заранее объявляют о готовящихся проверках, «чтобы граждане делали свой выбор в пользу соблюдения правил дорожного движения».