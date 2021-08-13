Хабиров готов забрать у Уфы математический лицей и передать его Стерлитамаку

Хабиров готов передать новый лицей республиканского значения Стерлитамаку

Башкирская столица Уфа уже год не может решить, где строить новый математический лицей регионального уровня. Глава республики Радий Хабиров пригрозил, что если до 1 октября решение по возведению школы не будет принято, он передаст ее другому городу – Стерлитамаку. Об этом руководитель региона заявил во время педагогического совещания 13 августа.

– Не хочет Уфа держать у себя республиканский лицей – будет держать Стерлитамак. 1 октября – мне доклад [по земельному участку под лицей]. Вы мне год то один участок предлагаете, то пятый. Я считаю, что это, видимо, абсолютно не нужный Уфе [проект]. Я вижу, что когда у людей нет желания, зачем я буду заставлять? – сказал коллегам Хабиров.

Полтора года назад с предложением создать в Уфе математический лицей к главе Башкирии обратились известные педагоги Михаил Саханевич и Александр Столяров. По словам Хабирова, назначать директора в уникальную школу будет он сам, а учителя нового образовательного учреждения получат «особый статус».