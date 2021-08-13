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Здоровье13 августа 2021 12:55

«Такого не было никогда»: в Башкирии под аппаратами ИВЛ находятся 4 ребенка с COVID-19

Это стало следствием широкого распространения «дельта-штамм» коронавируса
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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К ИВЛ в Башкирии подключены четыре ребенка с коронавирусом

К ИВЛ в Башкирии подключены четыре ребенка с коронавирусом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии жизни четырех детей, зараженных коронавирусом, поддерживают аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом сегодня, 13 августа, сообщил глава республики Радий Хабиров на ежегодном педагогическом совещании. Он подчеркнул, что «такого [в регионе] не было никогда».

По словам Хабирова, в республике широкое распространение получил «дельта-штамм» COVID-19.

– Более 90% случаев заболевания [коронавирусом] в республике – это именно «дельта-штамм». Он гораздо более заразен и поражает детей, – отметил руководитель региона. – Мы в целом фиксируем, что болеют молодые люди, а умирают – пожилые.

Напомним, сегодня Хабиров объявил, что все дети 1 сентября пойдут учиться в школу в очном формате.