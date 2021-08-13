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Общество13 августа 2021 12:43

Хабиров дал совет учителям на следующий год

Глава республики выступил на совещании преподавателей
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Глава Башкирии дал совет учителям

Глава Башкирии дал совет учителям

Радий Хабиров выступил на августовском педагогическом совещании и дал учителям совет.

По словам главы республики, из-за коронавируса ребята начали испытывать стресс во время учебы. Хабиров намекает на то, что учителя должны всеми возможными способами помогать школьникам адоптироваться к новым условиям обучения.

- Полтора года уже так. Но вы – взрослые люди с жизненным опытом и морально-волевые качества. Дети испытывают стресс. Обратите на это внимание. Что бы мы что-то не прозевали. Больше внимания, больше современных методических решений. Пожалуйста, учитывайте это, - обратился к учителям Хабиров.