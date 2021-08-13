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Общество13 августа 2021 12:36

Новый учебный год у школьников Башкирии начнется в очном формате – Хабиров

Пока власти не рассматривают вариант с переводом детей на дистант
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Радий Хабиров // vk.com

фото: Радий Хабиров // vk.com

С 1 сентября школьники Башкирии будут учиться в обычном очном формате. Разговоров о переводе детей на дистанционное обучение местные власти пока не ведут. Об этом на на ежегодном педагогическом совещании сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике позволяет нам на данный момент уверенно сказать, что 1 сентября почти полмиллиона наших детей пойдут в школу. Никаких разговоров о том, что будет перенос, дистанционное обучения [мы] не ведем, – сказал руководитель региона.

Он добавил, что если ситуация «неожиданным образом» ухудшится, власти будут «принимать какие-то иные решения».