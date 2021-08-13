В Башкирии семерым уголовникам отказали в помиловании

Комиссия отказала в помиловании всем осужденным, отправившим ходатайства

В Башкирии семь осужденных граждан обратились в комиссию по вопросам помилования с прошением об освобождении. Орган не поддержал ни одно из ходатайств. Об этом сообщил председатель комиссии, спикер регионального парламента Константин Толкачев.

Он отметил, что искренность раскаявшихся уголовников вызывает сомнения: «есть все основания полагать, что […] они вновь встали бы на путь преступлений», отметил Толкачев.

По его словам, один из осужденных, дело которого рассматривала комиссия, зарезал своего собутыльника и убил свидетеля преступления, который был беспомощным инвалидом. Затем он поджег дом, в котором все случилось, из-за чего пострадали жильцы других квартир.

Другой преступник в пьяном состоянии проник в чужое жилище и напал там на супружескую пару ради кражи четырех тысяч рублей. На следующий день пострадавший мужчина скончался от полученных травм.

Третье ходатайство подал уголовник, который из-за ссоры с подругой взорвал гранату рядом с ее машиной, где она сидела с малолетними детьми.

Остальные ходатайства, добавил Толкачев, связаны с незначительными преступлениями: у осужденных либо маленькие сроки, либо «условка». Поскольку комиссия не нашла несправедливых приговоров, все прошения были отклонены.