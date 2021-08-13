Радий Хабиров и Аделина Загидуллина

Глава Башкирии Радий Хабиров вручил деньги спортсменам республики, которые завоевали призовые места на Олимпийских играх в Токио.

Рапиристка Аделина Загидуллина, ставшая в составе сборной России чемпионкой по фехтованию, получила сертификат на 2 млн рублей. Тимуру Сафину, завоевавшему серебро по тому же виду спорта, но уже среди мужчин, вручили 1,5 млн рублей.

Радий Хабиров и Тимур Сафин

Денежных сертификатов также удостоились тренеры спортсменов: муж Загидуллиной Игорь Попов получил 1 млн рублей, а наставница Сафина Лира Грушина - 750 тысяч рублей.