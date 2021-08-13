За сутки площадь лесных пожаров в Башкирии уменьшилась на 1 тыс. га

По состоянию на 13 августа в республике действуют 10 очагов природных возгораний на 1052,1 га Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки общая площадь лесных пожаров на территории Башкирии уменьшилась на одну тысячу гектаров. По состоянию на 13 августа в республике действуют 10 очагов природных возгораний на 1052,1 га (12 августа было 17 очагов на 2197 га). Об этом сообщили Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям и Минлесхоз.

9 из 10 очагов лесных пожаров локализованы в Бурзянском (6 очагов на 200,1 га), Зианчуринском (1 очаг на 403 га), Баймакском (1 очаг на 0,3 га) и Абзелиловском (1 очаг на 0,7 га) районах. Самый крупный очаг – на площади 448 га в Хайбуллинском районе – находится на стадии локализации.

К тушению лесных пожаров привлечены 252 единицы техники и 778 человек – в это число входят и лесопожарные формирования, и противопожарные службы, и волонтеры.