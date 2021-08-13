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Происшествия13 августа 2021 10:11

В Башкирии разыскивают мужчину, подозреваемого в нападении на ребенка

Информация о предполагаемом извращенце появилась в соцсетях
Инга НОВИЦКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото предполагаемого педофила местные жители распространили в соцсетях

Фото предполагаемого педофила местные жители распространили в соцсетях

В одной из групп в соцсетях Салавата появилась информация о предполагаемом извращенце, который якобы напал на ребенка. По предварительной информации вчера утром возле дома №6 по улице Ленина некий мужчина лет 40-50 «схватил мальчика и протащил его несколько домов». Сообщается, что якобы ребенку удалось вырваться и убежать, после чего сообщить о случившемся родителям. Сейчас ведутся поиски предполагаемого извращенца. Местные жители подтвердили информацию, уточнив, что к ним приходил участковый и показывал фотографию подозреваемого.

В региональном следственном комитете от комментариев по запросу «КП-Уфа» отказались, уточнив, что пока информация не раскрывается в интересах следствия.