Хабиров выделил «детям войны» по тысяче рублей

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров установил единовременную выплату для «детей войны» в размере одной тысячи рублей. Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации 12 августа.

Деньги в августе-сентябре текущего года получат граждане, чье детство прошлось на время Великой Отечественной войны и первых лет по ее окончании, то есть родившихся в период между 22 июня 1927 года и 3 сентября 1945 года включительно. Еще одно условие для получения выплаты – «дети войны» должны постоянно проживать на территории Башкирии.

Организация предоставления выплат делегирована Министерству семьи, труда и соцзащиты населения республики. Работа ведомства в этом направлении будет контролироваться региональным правительством.

Напомним, башкирский парламент принял закон «О детях войны» в марте 2021 года. Норма предусматривает, что данная категория граждан получит особый статус и дополнительные меры поддержки: право вне очереди пользоваться медицинскими услугами и получать путевку в санатории. После того как закон вступил в силу, глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что он «не про деньги, а про признание статуса».