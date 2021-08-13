Первым уполномоченным по правам потребителей в Башкирии стал бывший писатель-фантаст

Валерий Самохин // фото: Лилия Загирова / «Вечерняя Уфа»

В августе 2021 года в Башкирии был создан институт уполномоченного по правам потребителей. Указом главы республики Радия Хабирова от 10 августа структуру возглавил 57-летний Валерий Самохин – в прошлом писатель-фантаст, эксперт потребительского рынка и член комиссии по борьбе с коррупцией при региональном совете по правам человека.

Как сообщил министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев, потребительский омбудсмен будет заниматься повышением защищенности потребителей через создание новых правозащитных механизмов и консультативных органов.

– Главная функция уполномоченного - представлять и защищать интересы широкого круга потребителей, выражая общественное мнение по актуальным потребительским вопросам и проблемам, предупреждая общество и органы власти о потребительских рисках и опасных тенденциях в сфере торговли и услуг, угрожающих здоровью и жизни граждан, – пояснил руководитель ведомства.

В число обязанностей омбудсмена входит разрешение системных потребительских проблем – в особенности в тех ситуациях, где существуют законодательные пробелы. Кроме того, уполномоченный будет выстраивать диалог между предпринимателями и потребителями, разрешая споры в досудебном порядке.