«Все правильно сделали!»: певица из Башкирии выложила неожиданное фото из ЗАГСа

Певица поделилась новостью в соцсетях Фото: https://hot.sibtok.com/

Певица Гульназ Асаева официально оформила брак со своим женихом Вильданом Шамсутдиновым.

Дело в том, что летом 2020 года пара прочитала никах (обряд мусульманской свадьбы – Ред.) в уфимской мечети Ляля-Тюльпан, а вот со светской свадьбой исполнители не спешили. Вместо этого они разъезжали по разным уголкам Башкирии и соседних регионов – пели и продвигали свой бизнес.

Судя по всему, 12 августа пара наконец-то решила официально расписаться. Для этого они выбрали ЗАГС, который находится напротив уфимского телецентра.

Фото: https://www.instagram.com/asaeva_official/

- Только мы можем по пути в офис заехать в загс и расписаться. Есть тут такие же ненормальные как мы? – пишет певица в соцсетях.

Многочисленные поклонники одобрили такое отношение к свадьбе.

- Все правильно сделали, зачем эта вся показуха - свадьба, лишняя трата денег и нервов, - говорит Ильяс А.

Однако нашлись и те, кто оказался против.

- А белое платье, а подруги невесты, а мальчишник перед свадьбой, наконец сама свадьба? – вопрошает Фарида З.