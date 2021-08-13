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Общество13 августа 2021 7:15

«Использовали собак как подушки!»: жители Башкирии возмущены издевательствами над животными

Вопиющий случай произошел в Стерлитамаке
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

В башкирском Стрелитамаке произошел случай неподобающего отношения к животным. Подробностями случившегося поделились пользователи социальных сетей.

– Алкаши напились и легли спать на улице Худайбердина 137. Били двух собак кулаками и использовали их как подушки. Орали матом на маленьких детей, чтобы не мешали им спать, кидались в них камнями и угрожали, что когда встанут, побьют всех детей на площадке. Разбивали стеклянные бутылки, кидались осколками, – поделился стерлитамаковец.

К публикации жителя Стерлитамака в социальных сетях было приложено видео, на котором запечатлены двое людей, которые, по всей видимости, изрядно пьяны. Некоторых стерлитамаковцев возмутило и поведение человека за камерой.

– Не понимаю, когда взрослый мужик снимает на видео какое-то асоциальное действо и выкладывает это в группу, после чего спокойненько идет дальше. От подростков это еще ожидаемо, но взрослые. А что мешало не ждать, пока эти двое замучают собак, закидают осколками весь двор и запугают до заикания детишек во дворе, а набрать 112? – негодует местная жительница.