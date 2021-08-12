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Общество12 августа 2021 19:10

В мясной и молочной продукции Башкирии выявлено содержание антибиотиков

Исследование провели в Башкирском референтном центре Россельхознадзора
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В молочной и мясной продукции из Башкирии специалисты обнаружили присутствие антибиотиков. Лабораторные исследования с январь по август текущего года провели сотрудники Башкирского референтного центра Россельхознадзора.

Присутствие антибиотиков было выявлено в восьми образцах исследованной молочной продукции. Также в 3 тысячах кг молочной продукции было обнаружено превышение содержания жирных кислот, присущих маслам растительного происхождения, и отсутствие жирных кислот, характерных только для молочных жиров.

Помимо прочего, специалисты исследовали 92 образца мясной продукции. В 9932 кг мяса свинины, в 588 кг свиного сала, а также в партиях вареной колбасы выявлено наличие антибиотиков.

Как пояснили эксперты, при частом применении антибиотиков человеческий организм утрачивает способность противостоять различным инфекциям самостоятельно.