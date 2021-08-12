В мясной и молочной продукции Башкирии выявлено содержание антибиотиков

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В молочной и мясной продукции из Башкирии специалисты обнаружили присутствие антибиотиков. Лабораторные исследования с январь по август текущего года провели сотрудники Башкирского референтного центра Россельхознадзора.

Присутствие антибиотиков было выявлено в восьми образцах исследованной молочной продукции. Также в 3 тысячах кг молочной продукции было обнаружено превышение содержания жирных кислот, присущих маслам растительного происхождения, и отсутствие жирных кислот, характерных только для молочных жиров.

Помимо прочего, специалисты исследовали 92 образца мясной продукции. В 9932 кг мяса свинины, в 588 кг свиного сала, а также в партиях вареной колбасы выявлено наличие антибиотиков.

Как пояснили эксперты, при частом применении антибиотиков человеческий организм утрачивает способность противостоять различным инфекциям самостоятельно.