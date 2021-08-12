Жара возвращается! Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на выходные

Температура воздуха в Башкирии поднимется до 33 градусов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Башкирии в ближайшие выходные, 14 и 15 августа, ожидается жаркая погода. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

Как рассказали специалисты, падение температуры воздуха, которое наблюдалось в первой половине текущей недели, вызвано «вторжением холодных воздушных масс с севера». Однако уже в субботу, 14 августа, в республику вернется жара.

– С очередным выносом тепла вновь ожидается повышение температуры воздуха до +28,+33°. В воскресенье фон температур незначительно понизится до +25,+30°, – спрогнозировали синоптики.

В метеорологическом ведомстве добавили, что дождей в эти дни можно не ждать – погоду будут определять антициклоны. За первую треть августа в Башкирии выпало только 9% от месячной нормы осадков. Такое положение дел осложняет пожароопасную обстановку. В регионе наблюдается высокий класс пожароопасности, по югу он чрезвычаен.

По прогнозу Гидрометцентра вторая декада августа в республике будет жаркой, среднесуточные температуры воздуха превысят норму на 4-5°.