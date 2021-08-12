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Общество12 августа 2021 16:37

В Башкирии женщина с пересаженной почкой впервые успешно родила ребенка

На всю страну это только десятый такой случай
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Минздрав РБ

фото: Минздрав РБ

В Башкирии женщина с пересаженной почкой успешно родила ребенка – в республике это первый случай за всю медицинскую практику. Роды прошли в Уфе, в РКБ имени Куватова. Пациентка с аллотрансплантированной почкой родила девочку: вес – 2630 грамм, рост – 48 см. Об этом сообщило министерство здравоохранения.

Как пояснили в ведомстве, в 2010 году в той же РКБ роженице провели трансплантацию почки. У пациентки было хроническое воспалительное заболевание и почечная недостаточность. Последующие годы она наблюдалась у трансплантологов и нефрологов, постоянно получая терапию. В прошлом году женщина решилась на беременность.

По словам главврача РКБ Шамиля Булатова, ранее беременных с пересаженной почкой отправляли рожать в федеральные центры Москвы из-за высоких рисков осложнений. Если для Башкирии это первая такая пациентка, то для страны – уже десятая.