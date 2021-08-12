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Общество12 августа 2021 20:02

В Уфе приостановили выдачу справок от психиатра для получения водительских прав

РКПБ по техническим причинам три дня не сможет проводить освидетельствование
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Психиатрическая больница не сможет проводить освидетельствование 12, 13 и 16 августа

Психиатрическая больница не сможет проводить освидетельствование 12, 13 и 16 августа

В Уфе временно приостановили выдачу справок от психиатра для получения водительских прав. Республиканская клиническая психиатрическая больница по техническим причинам не сможет проводить освидетельствование 12, 13 и 16 августа. Об этом сообщает UfaTime.ru со ссылкой на само медучреждение.

Издание отмечает, что кабинеты для получения справок в указанные даты будут недоступны во всех филиалах психбольницы. Записаться по телефону также будет нельзя.

Справки от психиатра для получения водительских прав можно получить только от РКПБ – частные клиники их не выдают.