В Уфе приостановили выдачу справок от психиатра для получения водительских прав

Психиатрическая больница не сможет проводить освидетельствование 12, 13 и 16 августа

В Уфе временно приостановили выдачу справок от психиатра для получения водительских прав. Республиканская клиническая психиатрическая больница по техническим причинам не сможет проводить освидетельствование 12, 13 и 16 августа. Об этом сообщает UfaTime.ru со ссылкой на само медучреждение.

Издание отмечает, что кабинеты для получения справок в указанные даты будут недоступны во всех филиалах психбольницы. Записаться по телефону также будет нельзя.

Справки от психиатра для получения водительских прав можно получить только от РКПБ – частные клиники их не выдают.