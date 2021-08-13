Стало известно, какие болезни чаще всего находят у жителей Башкирии при диспансеризации

По результатам диспансеризации у жителей Башкирии было выявлено более 38 тысяч случаев заболевания Фото: Алексей ФОКИН

В Минздраве Башкирии рассказали, какие болезни чаще всего выявлялись у жителей республики при диспансеризации в текущем году. По состоянию на 12 августа профилактический медосмотр в регионе прошли более 478 тысяч человек.

– По результатам [диспансеризации] было выявлено 38553 случая заболевания, из них на первом месте болезни системы кровообращения (12461 случай), на втором – болезни органов пищеварения (5074), на третьем – болезни органов дыхания (2893), – рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства Сара Ахтямова.

Среди социально-значимых заболеваний у 12 жителей Башкирии впервые был выявлен туберкулез, у 310 – рак (злокачественные опухоли), у 1098 – сахарный диабет, у 1400 – ишемическая болезнь сердца.

Минздрав республики надеется, что за весь текущий год диспансеризацию пройдут чуть больше 939 тысяч человек.