В Уфе от коронавируса вакцинировались «почти 70 процентов жителей»

Отстающими по темпам вакцинации против COVID-19 является Зауралье, а также Белорецкий и Стерлитамакский районы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе по состоянию на 12 августа от коронавируса привились «почти 70 процентов жителей», подлежащих вакцинации. Это порядка 360 тысяч человек из запланированных 519 тысяч. Об этом на «Здравчасе» у главы Башкирии сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Чиновник добавил, что отстающими по темпам вакцинации против COVID-19 является Зауралье, а также Белорецкий и Стерлитамакский районы. Ранее «КП-Уфа» писала об этой проблеме.

Руководитель республики Радий Хабиров намерен на следующей недели провести совещания с главами городов и районов Башкирии. Они обсудят ход прививочной кампании и меры по наращиванию темпов вакцинации.

– Ситуацию с коронавирусом мы характеризуем как стабильную, но непростую. Люди болеют, некоторые, к сожалению, умирают. Единственный способ победить пандемию, кроме строго соблюдения санитарных норм, – это, конечно же, вакцинация, – сказал Хабиров. – Статистика показывает: там, где хорошо идёт прививочная кампания, заболеваемость значительно ниже.

Напомним, в конце июля мэр Уфы Сергей Греков заявлял, что от коронавируса в городе привито «порядка 57% населения».