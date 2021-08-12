Товары и услуги в Башкирии за год подорожали на 6,9%

Из продуктов за год существенно подорожали сахар, овощи, подсолнечное масло, картофель и яйца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за год товары и услуги подорожали на 6,9%. Об этом сообщил Башстат. Аналитики ведомства сравнили цены за июль 2020 и 2021 годов.

Инфляция в регионе оказалась выше общероссийской. В целом по стране за прошедшие 12 месяцев индекс потребительских цен составил 6,5%. Если сравнивать те же показатели относительно июля к июню 2021 года, инфляция в республике все равно будет выше, чем в России: 0,4% против 0,3%.

– В июле [2021 года] ценовая ситуация на потребительском рынке характеризовалась сезонным снижением цен на плодоовощную продукцию (на 9,1%), повышением тарифов на коммунальные услуги (на 3,3%), а также продолжившимся ростом цен на строительные материалы, – отметили в Башстате.

Из продуктов в июле 2021 года по сравнению с июлем 2020-го существенно подорожали сахар (+41,8%), овощи (+41,5%), подсолнечное масло (+33,6%), картофель (+25,6%) и яйца (+13,6%).

На непродовольственном рынке за год сильно подорожали стройматериалы (+38%), табачные изделия (+18%), мебель (+15,4%) и легковые автомобили (+13,7%).

За те же 12 месяцев выросли цены на услуги пассажирских перевозок (+9,8%), бытового сектора (+9%) и медицинской отрасли (+6,8%).