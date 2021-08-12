Жителя Башкирии 3 месяца лечили от пневмонии, а умер он от рака легких

Сергей до последнего верил, что сможет победить болезнь. Фото: соцсети

В Стерлитамаке скончался 35-летний Сергей Егошин, который на протяжении года мужественно сражался с раком легких. Мужчина до последнего верил, что лечение поможет, но болезнь оказалась сильнее.

Впервые Сергей почувствовал себя плохо весной 2020 года – появилась сильная одышка, но врачи поставили диагноз пневмония, от которой и лечили на протяжении трех месяцев. В конце июня состояние молодого и крепкого мужчины сильно ухудшилось – дышать стало совсем тяжело, начали отказывать руки и ноги, поэтому Сергей обратился в другую больницу. Обследование выявило рак правого легкого и множественные метастазы.

- Земля ушла у меня из-под ног. Я до сих пор не верю, что это происходит со мной, но я должен быть сильным. Я должен верить и знать, что у меня получится побороть эту болезнь! – делился год назад Сергей со своими подписчиками в соцсетях.

Мужчина перепробовал многие виды лечения как в Уфе, так в Москве и Санкт-Петербурге. Но ни кибернож, ни агрессивные «химии» не помогли. Сергей Егошин скончался 10 августа, у него остались жена и маленький сын.

- Он боролся до последнего, верил в своё выздоровление, подбадривал своё окружение , был и останется настоящим примером для своего маленького сына, - скорбят родные и близкие мужчины.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье Сергея Егошина.