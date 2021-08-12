Оперштаб Башкирии подправил число новых случаев COVID-19: их не 271, а 281 – и это новый антирекорд

Сейчас на госпитализации находятся 714 ковид-положительных пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подправил некорректный показатель новых случаев коронавируса: за прошедшие сутки инфекцию выявили не у 271 человека, как сообщалось ранее, а у 281. Это новый антирекорд по приросту заболевших с начала пандемии. Предыдущий максимум был установлен накануне – тогда COVID-19 обнаружили у 278 жителей.

По состоянию на 12 августа общее число случаев коронавируса в республике достигло 51 444. Скончались от инфекции 875 человек (+9 за сутки), переболели 47 078 пациентов (+333 за сутки). Сейчас на госпитализации находятся 714 ковид-положительных пациентов: 60 в тяжелом состоянии, восемь подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.