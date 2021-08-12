При пожаре в Башкирии мать с годовалым ребенком отравились дымом, а 24-летний мужчина сломал ногу

Пожар вспыхнул в трехкомнатной квартире // фото: МЧС РБ

Минувшим утром, 12 августа в квартире двухэтажного дома в башкирском городе Ишимбае произошел пожар. В результате происшествия пострадали три человека: мать с годовалым ребенком и молодой мужчина.

Тревожный вызов о пожаре в доме на Советской, 50 поступил на пульт МЧС в 4:24. Когда спасатели прибыли на место, огнем в трехкомнатной квартире было повреждено домашнее имущество. Сотрудники спасли из зоны воздействия опасных факторов пожара восемь человек. Открытый огонь был ликвидирован в 4:33, полностью квартиру потушили в 5:10.

В результате пожара пострадали и были госпитализированы три человека: 21-летняя девушка и ее годовалый ребенок (оба отравились продуктами горения), а также 24-летний мужчина – он сломал ногу, когда пытался самостоятельно эвакуироваться. Мать с малышом после оказания медицинской помощи отправили домой на амбулаторное лечение.

С начала 2021 года на территории Башкирии произошло более семи тысяч пожаров, в которых погибло 145 человек.