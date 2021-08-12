В Стерлитамаке назначили нового начальника ГИБДД

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Стерлитамаке новым начальником отделения ГИБДД стал 36-летний капитан полиции Рустам Янгиров. Приказ о назначении подписал министр внутренних дел республики. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Рустам Ильдарович Янгиров 31 октября 1984 года в городе Уфе. В 2003 году окончил сельскохозяйственный техникум. Спустя три года начал служить в органах внутренних дел. В ГИБДД проработал на различных должностях – в том числе был инспектором исполнения административного законодательства. До того как возглавить стерлитамакскую дорожную полицию Янгиров занимал в городской ГИБДД пост начальника регистрационно-экзаменационного отдела.