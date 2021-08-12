Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 августа 2021 13:43

6-летний мальчик из Башкирии во время отдыха с родителями выстрелил себе в глаз из пистолета

Оружие ребенку дал родственник
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
После ранения ребенка доставили в больницу. О его состоянии пока ничего неизвестно

После ранения ребенка доставили в больницу. О его состоянии пока ничего неизвестно

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Татарстане 6-летний мальчик из Башкирии, находясь на отдыхе с родителями, выстрелил себе в глаз из пистолета. Об этом сообщили коллеги из «КП-Татарстан».

Все произошло в городе Заинске, куда семья с ребенком приехала погостить к родственникам. Когда они начали делать шашлыки, 6-летний мальчик увязался за своим дядей, который решил пострелять из пневматического пистолета. Мужчина дал племяннику оружие, и тот случайно выстрелил себе в глаз.

Ребенок был госпитализирован. Сейчас по факту происшествия проверку проходит татарстанская прокуратура. Ведомство намерено дать правовую оценку действиям владельца оружия.