6-летний мальчик из Башкирии во время отдыха с родителями выстрелил себе в глаз из пистолета

После ранения ребенка доставили в больницу. О его состоянии пока ничего неизвестно Фото: Иван ВИСЛОВ

В Татарстане 6-летний мальчик из Башкирии, находясь на отдыхе с родителями, выстрелил себе в глаз из пистолета. Об этом сообщили коллеги из «КП-Татарстан».

Все произошло в городе Заинске, куда семья с ребенком приехала погостить к родственникам. Когда они начали делать шашлыки, 6-летний мальчик увязался за своим дядей, который решил пострелять из пневматического пистолета. Мужчина дал племяннику оружие, и тот случайно выстрелил себе в глаз.

Ребенок был госпитализирован. Сейчас по факту происшествия проверку проходит татарстанская прокуратура. Ведомство намерено дать правовую оценку действиям владельца оружия.