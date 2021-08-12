СК: сотрудник УМПО вымогал у подчиненных взятки за дополнительную работу

Обвиняемый просил перечислять деньги на карту себе и своим родственникам

В Уфе по обвинению в вымогательстве и получении взяток с подчиненных будут судить 30-летнего мастера участка УМПО. Об этом сообщил Следственный комитет Башкирии.

По версии правоохранительного ведомства, обвиняемый в период с 2016 по 2020 год требовал от шести подчиненных деньги с их зарплаты, обещая взамен увеличить им количество заданий по выработке продукции. За дополнительную работу они получали более высокую зарплату. Если сотрудник отказывался идти на сделку с мастером, он угрожал увольнением, «проблемами» и уменьшением размера оклада.

– Работники, опасаясь негативных последствий, согласились и регулярно перечисляли на банковские карты обвиняемого и его родственников требуемую денежную сумму. Всего за указанный период обвиняемым получено взяток на общую сумму свыше 850 тыс. рублей, – передали в СК РБ.

Обвиняемый частично признал свою вину. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала уголовное дело в суд.