Шестым будет! «Салават Юлаев» обменял Гиматова на денежную компенсацию от «Спартака»

Эдуард Гиматов продолжит карьеру в московском «Спартаке» Фото: Рустем АХУНОВ

«Салават Юлаев» обменял нападающего Эдуарда Гиматова на денежную компенсацию от «Спартака».

Воспитанник уфимской школы хоккея Гиматов с конца прошлого сезона оказался в подвешенном состоянии. Руководство «Салавата Юлаева» никак не комментировало ситуацию (весной у Гиматова закончился контракт – Ред.) и не объявляло у продлении соглашения с игроком. Хоккеист, судя по социальным сетям, проводил время в Уфе и тренировался, но уже не в составе «Салавата Юлаева».

Накануне стало известно, что форвард продолжит карьеру в московском «Спартаке». Примечательно, что ранее туда уже отправились пять игроков «Салавата Юлаева» - Илья Баранов, Дмитрий Коробов, Дмитрий Кугрышев, Вячеслав Солодухин и Алексей Семенов (последний и вовсе пополнил тренерский штаб московской команды - Ред).

Пресс-служба уфимской команды сообщила, что во время переговоров с представителями Гиматова «было упущено окно возможностей» и что тренерский штаб «Салавата» «не смог найти хоккеисту места с достаточным количеством игрового времени».

В составе «Салавата Юлаева» Гиматов играл с 2017 года. Он провел за клуб 81 матч, в котором набрал 12 (8+4) при показатели полезности -6 и просидел на скамейке штрафников 63 минуты.