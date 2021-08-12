За сутки в Башкирии выявили 271 случай COVID-19, девять человек умерли

С начала пандемии на территории республики зарегистрировано 51 444 случая инфицирования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус выявили у 271 человек. С начала пандемии на территории республики зарегистрировано 51 444 случая инфицирования. Об этом 12 августа сообщил региональный оперштаб.

За последние 24 часа жертвами COVID-19 стали еще девять жителей Башкирии. Всего инфекция унесла жизни 875 человек.

Переболели ковидом 47 078 пациентов, 333 из них выписались по выздоровлению за минувшие сутки.

Первым компонентом вакцины против коронавируса привились 1,028 млн человек, вторым – 811 тысяч.