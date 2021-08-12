Всего в республике насчитывается почти 5 тысяч населенных пунктов Фото: Мария АНАНОВА

Эксперты перечислили населенные пункты Башкирии с самыми редкими названиями.

Необычным исследованием поделились создатели сервиса «Яндекс.Карты». Они изучили названия порядка 4,7 тысяч населенных пунктов Башкирии и выяснили следующее. Самый распространенный ойконим (название населенного пункта - Ред) – Михайловка, всего таких мест в республике 30 штук. На втором, третьем и четвертом местах – Покровка (19 штук), Николаевка и Александровка (по 18 штук).

Куда более интересны названия, которые встречаются на территории Башкирии только один раз. Самые необычные среди них – Бурный поток, Ленин-Буляк, Журавлиное болото, Новые усы и Резвово.

Самое длинное название населенного пункта – Константиноградовка, а самые короткие – лаконичные Ай и Ик.