Минздрав Башкирии через суд обязали купить ребенку-инвалиду лекарство за 8 млн рублей

Девочке диагностировали редкое орфанное заболевание Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Верховный суд Башкирии через суд обязал министерство здравоохранения республики обеспечить ребенка-инвалида лекарством за 8 млн рублей. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Как пояснили в ведомстве, девочке диагностировали «редкое орфанное заболевание», которое носит прогрессивный характер. Ребенку по жизненным показаниям прописали препарат за 8 млн рублей.

Родители несовершеннолетней неоднократно обращались в местный Минздрав и просили предоставить девочке дорогостоящее лекарство, однако министерство не реагировало на эти просьбы.

– Прокуратура направила в суд исковое заявление, в котором потребовала от Минздрава республики бесплатно обеспечить необходимыми препаратами, – передали в прокуратуре.

Кировский районный суд Уфы удовлетворил требования прокурора, а Верховный суд после рассмотрения апелляции оставил это решение в силе.