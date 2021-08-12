В 95% проверок детских лагерей Башкирии были выявлены нарушения

Роспотреб выявил 604 нарушения в детских лагерях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Башкирии за время летней оздоровительной кампании провел в детских лагерях республики 460 проверок. В 95% инспекций (436) были выявлены нарушения. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Роспотребнадзор проверял качество и безопасность воды, еды и продовольственного сырья. Всего были взято более пяти тысяч проб почвы, песка пляжей, пищи, готовых блюд, а также воды из кранов и бассейнов.

– Выявлено 604 нарушения, наибольший удельный вес […] составили нарушения текущего характера по несоблюдению санитарного режима в помещениях жилых корпусов, производственных помещений пищеблоков, ведения документации на пищеблоке. По всем фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях, – передали в Роспотребе.

Лагерям, где были выявлены санитарные нарушения, выданы предписания. Учреждения находятся на контроле ведомства.