В башкирский суд поступило 39 томов уголовного дела против извращенца, совращавшего детей

Обвиняемый сейчас отбывает наказание в колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кумертауский межрайонный суд Башкирии поступило 39 томов уголовного дела против местного жителя. Мужчина обвиняется в преступлениях, предусмотренных тремя статьями уголовного кодекса: совершение развратных действий без насилия в отношении двух и более лиц младше 14 лет, действия сексуального характера в отношении беспомощной девочки младше 14 лет, приобретение и хранение, а также распространение детской порнографии. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Там отметили, что сейчас извращенец уже сидит в тюрьме. В октябре 2020 года его приговорили к шести годам заключения в колонии строгого режима. Тогда мужчина был осужден по четырем уголовным статьям. Речь идет об использовании служебного положения, похищении, ношении и хранении боеприпасов, а также совершении действий сексуального характера в отношении нескольких девочек младше 14 лет, находящихся в беспомощном состоянии, и распространение детской порнографии.

После того как и если преступник отбудет свое наказание в тюрьме на свободе ему еще полтора года будет запрещено уходить из дома с 23:00 до 6:00, посещать школы и места отдыха детей, а также участвовать в массовых мероприятиях.