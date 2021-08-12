Башкирские депутаты пересмотрят законодательство из-за лесных пожаров

Парламент Башкирии собирается совершенствовать противопожарное законодательство

Депутаты башкирского парламента намерены пересмотреть республиканское законодательство из-за разбушевавшихся в этом году лесных пожаров. Госсобрание-Курултая хочет ужесточить ответственность за поджоги и распространение фейков, нагнетающих ситуацию и вызывающих панику. Кроме того, народные избранники планируют усилить систему поддержки и поощрения волонтеров, которые наравне со спасателями борются с огнем.

– Ущерб от последствий пожаров еще только предстоит подсчитать, однако уже стали очевидны проблемы, в том числе и законодательные, которые требуют решения, – отметил спикер местного парламента Константин Толкачев.

По его словам, все вопросы по вопросы по совершенствованию противопожарного законодательства будут рассмотрены уже во время осенней сессии.