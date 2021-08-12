В Башкирии ликвидирован один из крупнейших лесных пожаров в 2021 году

фото: МЧС РБ

В Хайбуллинском районе Башкирии был ликвидирован один из крупнейших лесных пожаров в республике за 2021 год. Он бушевал почти неделю, сообщило региональное МЧС.

– Обнаруженный в 6 утра ещё 5 августа пожар в Усергановском участковом лесничество, в 7 километрах от деревни Мамбетша сегодня [11 августа] поздним вечером совместными силами был ликвидирован на площади 1305 га, – передали спасатели.

В экстренном ведомстве добавили, что в тот же день полностью был потушен большой лесной пожар в Зилаирском районе. Он разгорелся на площади в 438 гектаров вблизи деревни Васильевка.

По состоянию на 8:00 12 августа действующими в Башкирии остаются 17 очагов природных пожаров общей площадью 2197 гектаров (локализовано 14 на 1636 гектарах). Больше всего очагов – 13 – в Бурзянском районе. В Хайбуллинском, Зилаирском, Зианчуринском и Белорецком районах по одному очагу.