В Башкирию снова придет жаркая погода

Специалисты Башгидрометцентра опубликовали прогноз на ближайшие дни. Метеорологи пообещали в республике жаркую погоду. 12 и 13 августа, согласно предоставленным данным, не будет ни дождя, ни ветра.

В регионе 12 августа не обещают никаких осадков, ветер также будет умеренный восточного направления. Грядущей ночью температура воздуха опустится до +10,+15°, по востоку до +5°. Днем же градус повысится до +24,+29°, по востоку до +19°.

13 августа обещает быть еще более жарким. Температура воздуха ночью +11,+16°, местами до +6°, днем +27,+32°, по северо-востоку до +23°. Дождей также не будет.