Какие продукты подорожали в Башкирии за месяц

Лидером по росту цены оказалась капуста Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Башстат назвал продукты, которые больше всего подорожали в Башкирии по итогам июля.

Лидером по росту цены оказалась капуста. Сейчас килограмм этого овоща стоит порядка 40 рублей (+20% к июню). Аналитики также отметили подорожание сухофруктов (295 руб. за 1 кг: +6%), творога (322,99 руб. за 1 кг: +5,5%), а также овощных консервов для детского питания (507 руб. за 1 кг: +4,9%) и апельсинов (88,5 руб. за 1 кг: +4,2%).

Между тем есть ряд продуктов, которые, напротив, сильно упали в цене. Речь идет о картофеле (39,36 руб. за 1 кг: -32,4%), огурцах (52,8 руб. за 1 кг: -23,5%), помидорах (75,6 руб. за 1 кг: -22,4%), моркови (70,7 руб. за 1 кг: -22,4%), свекле (86 руб. за 1 кг: -16,3%) и репчатом луке (29 руб. за 1 кг: -12%).