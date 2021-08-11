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Общество11 августа 2021 17:46

Главбух центра социальной помощи в Уфе присвоила себе 5,6 млн рублей зарплат сотрудников

Против нее возбудили уголовное дело
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Уголовное дело о присвоении бюджетных денег рассмотрит Орджоникидзевский суд

Уголовное дело о присвоении бюджетных денег рассмотрит Орджоникидзевский суд

Главный бухгалтер бюджетного центра социальной помощи в Уфе обвиняется в присвоении 5,6 млн рублей зарплат сотрудников. Об этом сообщила региональная прокуратура, утвердившая обвинительное заключение по уголовному делу против 39-летней горожанки.

По версии следствия, главный бухгалтер Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Саторис» в период с января 2019 по август 2020 года через программу для «1С: Зарплата и управление персоналом» перевела 5,6 млн рублей себе и на счета своих родственников. Присвоенные деньги предназначались для выплаты оклада работникам соцучреждения.

– От действий обвиняемой причинен материальный ущерб в размере 5 миллионов 660 тысяч рублей, – рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело против бухгалтера будет рассматривать Орджоникидзевский районный суд.