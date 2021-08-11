В правительстве Башкирии прогнозируют увеличение смертности населения

Власти Башкирии снижают ожидаемый уровень продолжительности жизни Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подписал документ, согласно которому власти прогнозируют увеличение смертности населения.

В феврале 2020 года Радий Хабиров утверждал программу, по которой будут оценивать работу его правительства. В огромном документе были расписаны основные моменты развития региона – демографии до закупки товаров для чиновников.

В августе 2021 года премьер-министр Андрей Назаров своим постановлением изменил некоторые моменты. В частности, демографические показатели, которые касаются коэффициента смертности и ожидаемой продолжительности жизни жителей республики.

Так, в 2021 году ожидаемый показатель смертности на тысячу населения в Башкирии был увеличен с 10,9 до 14,6, в 2022 – с 10,6 до 14,6, в 2023 – с 10,4 до 14,2, а в 2024 – с 10 до 14 случаев.

Без изменений не остался и показатель ожидаемой продолжительности жизни. Согласно новой редакции официального документа, в 2021 году он изменился с 74,36 до 70,96 лет, в 2022 – с 75,26 до 71,6, в 2023 – с 75,99 до 72,23, а в 2024 – с 76,86 до 72,96.