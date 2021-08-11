Жительница Башкирии отсудила у завода 400 тысяч рублей за моральный вред

Суд обязал завод выплатить пострадавшей сотруднице 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда

Жительница башкирского города Стерлитамака отсудила у местного завода катализаторов 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Иск горожанки связан с травмой, которую она получила на территории предприятия. В июне 2019 года она, будучи лаборантом химического анализа, готовила на заводе опытный образец смеси для грануляции. При очистке стенок смесителя ее руку зажало винтовым конвейером. Работница получила тяжелую травму и утратила профессиональную трудоспособность на 30%.

Причиной несчастного случая на заводе была названа «неудовлетворительная организация работодателем производства работ и подготовка работников по охране труда». Пострадавшая обратилась в суд за моральной компенсацией. Ее иск поддержала прокуратура. В итоге предприятие обязали выплатить сотруднице 400 тысяч рублей.