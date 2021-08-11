В 40 районах и одном городе Башкирии введен режим ЧС

Режим ЧС в Башкирии введен из-за засухи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 40 из 54 районов, а также в одном городе Башкирии введен режим чрезвычайной ситуации из-за массовой засухи и гибели посевов. Особый правовой режим будет действовать как минимум до 28 августа. Соответствующий указ 9 августа подписал глава Башкирии Радий Хабиров. В середине руководитель уже ввел режим ЧС в 26 муниципалитетах.

Полный список муниципалитетов Башкирии, находящихся под действием режима ЧС, теперь выглядит так: город Кумертау, Абзелиловский, Баймакский, Бакалинский, Балтачевский, Белебеевский, Бижбулякский, Бирский, Благоварский, Благовещенский, Буздякский, Бураевский, Давлекановский, Дуванский, Дюртюлинский, Ермекеевский, Зианчуринский, Зилаирский, Илишевский, Ишимбайский, Калтасинский, Караидельский, Кигинский, Краснокамский, Кугарчинский, Кушнаренковский, Куюргазинский, Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский, Салаватский, Стерлитамакский, Татышлинский, Туймазинский, Уфимский, Федоровский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский, Шаранский и Янаульский районы.