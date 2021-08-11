За сутки площадь лесных пожаров в Башкирии увеличилась на одну тысячу гектаров

Общая площадь лесных пожаров в Башкирии достигла четырех тысяч гектаров Фото: Иван МАКЕЕВ

В башкирском Зауралье продолжают бушевать лесные пожары. Их общая площадь по состоянию на 12:00 11 августа достигла 4109,35 га (+1 тысяча га за сутки). Об этом сообщило региональное МЧС.

В ведомстве пояснили, что в республике действуют 25 очагов лесных пожаров на территориях Хайбуллинского (2 очага), Бурзянского (10), Зилаирского (3), Зианчуринского (3), Белорецкого (2), Баймакского (1) и Дуванского (1) районов.

– Из них локализовано 20 очагов лесных пожаров на общей площади 3477,55 га. За прошедшие сутки ликвидировано 8 очагов на общей площади 25,1 га, – добавили в экстренном ведомстве.

Лесные пожары в Башкирии тушат 1126 человек и 303 единицы техники МЧС.