Уфимец разорвал более 40 листов уголовного дела против себя

Уфимец хотел избавиться от уголовного дела против себя, но в итоге получил еще одно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе местный житель разорвал более 40 листов уголовного дела против себя. На днях 34-летнего мужчину признали виновным в «воспрепятствовании производству предварительного расследования». Об этом сообщила региональная прокуратура.

– В апреле 2021 года уфимец, являясь обвиняемым по уголовному делу по факту причинения тяжкого вреда здоровью, при ознакомлении с материалами уголовного дела и желая избежать уголовной ответственности разорвал более 40 листов, – рассказали в надзорном ведомстве.

Мужчина признал вину в преступлении. Суд назначил ему 240 часов обязательных работ.