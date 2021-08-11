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Общество11 августа 2021 10:50

Уфимец разорвал более 40 листов уголовного дела против себя

За это мужчине назначили 240 часов обязательных работ
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Уфимец хотел избавиться от уголовного дела против себя, но в итоге получил еще одно

Уфимец хотел избавиться от уголовного дела против себя, но в итоге получил еще одно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе местный житель разорвал более 40 листов уголовного дела против себя. На днях 34-летнего мужчину признали виновным в «воспрепятствовании производству предварительного расследования». Об этом сообщила региональная прокуратура.

– В апреле 2021 года уфимец, являясь обвиняемым по уголовному делу по факту причинения тяжкого вреда здоровью, при ознакомлении с материалами уголовного дела и желая избежать уголовной ответственности разорвал более 40 листов, – рассказали в надзорном ведомстве.

Мужчина признал вину в преступлении. Суд назначил ему 240 часов обязательных работ.