Башкирия побила антирекорд по росту смертей от коронавируса

Всего жертвами COVID-19 в республике стали 866 граждан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за прошедшие сутки от коронавируса скончались сразу десять человек – это рекордный прирост смертности от инфекции с начала пандемии. Всего жертвами COVID-19 в республике стали 866 граждан. Об этом 11 августа сообщил региональный оперштаб.

За все время на территории Башкирии было подтверждено 51 163 случая коронавируса. В течение последних 24 часов инфекцию выявили еще у 278 жителей – это тоже антирекорд. Предыдущий максимум был зафиксирован 8 августа – 275 новых инфицированных за сутки. Выздоровели 46 745 пациента, 426 из них выписались накануне.

Первым компонентом вакцины против COVID-19 в Башкирии привились 1 018 143 человека, вторым – 799 225.