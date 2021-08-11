От 90 тысяч! Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Уфе

Менеджеру по продажам в Уфе готовы платить 120 тысяч рублей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Уфе на август 2021 года. Список рабочих мест, где сотрудников ждет привлекательная зарплата, озвучил портал SuperJob.

Больше всего работодатели готовы платить менеджеру по продажам. Потенциальному сотруднику, помимо оклада в 120 тысяч рублей, также предлагается личный автомобиль, компенсация затрат на бензин и бесплатное обучение.

Второе место по размеру зарплаты занимает вакансия инженера-конструктора. Соискателю на этой должности обещают 100 тысяч рублей в месяц. Специалист должен иметь опыт работы конструктором разработчиком в области точного машиностроения.

Тройку самых высокооплачиваемых вакансий замыкает программист «1С», который может заработать от 90 тысяч рублей в месяц.

Четвертое и пятое место в рейтинге заняли водитель-сборщик (от 90 тысяч рублей) и руководителя отдела персонала (от 80 тыс. рублей).