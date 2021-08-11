В администрации Уфы озвучили причину, из-за которой мэр временно оставил свои полномочия

фото: мэрия Уфы

Первый заместитель главы администрации Уфы Марат Гайфуллин назвал причину, из-за которой мэр города Сергей Греков временно отстранился от своих полномочий. Как и предполагалось ранее, это связано с выборами в Горсовет.

– Сергей Николаевич возглавил общую часть списка кандидатов в депутаты Горсовета от партии «Единая Россия». Закон о выборах не позволяет ему находиться на муниципальной службе и исполнять свои должностные обязанности. В целях недопущения нарушений Сергей Николаевич выполняет данное требование, – пояснил вице-мэр на оперативном совещании в администрации 11 августа.

Напомним, сейчас в должности мэра Грекова замещает Гайфуллин. Чиновника в конце мая назначили курировать вопросы благоустройства, ЖКХ и транспорта.