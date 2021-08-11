В ДТП, из-за которого на въезде в Уфу образовалась пробка, погиб человек

Mazda 2, в которой погиб пассажир // фото: ГИБДД РБ

Вечером 10 августа въезд в Уфу со стороны аэропорта был скован пробкой, растянувшейся на несколько километров. Как передавала «КП-Уфа», затор образовался из-за жесткого ДТП. В региональной Госавтоинспекции пояснили, что в этой аварии погиб человек.

Само происшествие случилось в восьмом часу вечера на 12 километре трассы Уфа-Оренбург. Там столкнулись Mazda 2 и попутный грузовик Isuzu. В результате столкновения травмы, несовместимые с жизнью, получил 21-летний пассажир легковушки. Он скончался до приезда бригады медиков.