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Происшествия11 августа 2021 7:55

В ДТП, из-за которого на въезде в Уфу образовалась пробка, погиб человек

На Оренбургском тракте столкнулись легковушка и грузовик
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Mazda 2, в которой погиб пассажир // фото: ГИБДД РБ

Mazda 2, в которой погиб пассажир // фото: ГИБДД РБ

Вечером 10 августа въезд в Уфу со стороны аэропорта был скован пробкой, растянувшейся на несколько километров. Как передавала «КП-Уфа», затор образовался из-за жесткого ДТП. В региональной Госавтоинспекции пояснили, что в этой аварии погиб человек.

Само происшествие случилось в восьмом часу вечера на 12 километре трассы Уфа-Оренбург. Там столкнулись Mazda 2 и попутный грузовик Isuzu. В результате столкновения травмы, несовместимые с жизнью, получил 21-летний пассажир легковушки. Он скончался до приезда бригады медиков.

Грузовик Isuzu, с которым столкнулась Mazda 2 // фото: ГИБДД РБ

Грузовик Isuzu, с которым столкнулась Mazda 2 // фото: ГИБДД РБ