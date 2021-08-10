Въезд в Уфу со стороны аэропорта намертво встал в пробке

От ГИБДД и спасателей по факту аварии комментариев пока не поступало.

Вечером 10 августа въезд в столицу Башкирии со стороны аэропорта намертво встал в пробке, которая растянулась на несколько километров. Информация актуально на 22 часа по местному времени. Как передают читатели «КП-Уфа», на трассе Уфа-Оренбург произошла серьезная авария с пострадавшими. Из-за ДТП образовалась огромная пробка.

- Авария очень жесткая, сейчас на месте работают спасатели и разрезают автомобиль, - сообщили очевидцы.

От ГИБДД и спасателей по факту аварии комментариев пока не поступало.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.