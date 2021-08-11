Башкирские власти закупят аппараты ИВЛ на 217 млн рублей

Новая медтехника будет установлена в строящемся сейчас хирургическом корпусе кардиоцентра. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Башкирии планируют закупить аппараты ИВЛ на 217 миллионов рублей. Новая медтехника будет установлена в строящемся сейчас хирургическом корпусе кардиоцентра. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Деньги будут выделены из республиканского бюджета, начальная максимальная цена контракта составит 217 млн рублей.

Всего планируется закупить 54 аппарата: 9 – общего назначения для терапии взрослых, детей и новорожденных, 39 – взрослых и детей весом до 3,5-4 килограмма и 6 – для интенсивной терапии для взрослых и детей.

Срок поставки не ранее 17 января 2022 года и не позже 31 марта 2022 года. Заявки принимаются до 17 августа.