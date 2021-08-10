В Башкирии «Лада Приора» въехала в дом и загорелась, погиб водитель

Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

Сегодня, 10 августа, в Стерлитамаке произошла авария, в которой погиб человек.

Как сообщили в ГИБДД, около 16 часов водитель «Лады Приора» не справился с управлением на улице Геологической и въехал в жилой дом. Удар был такой силы, что автомобиль загорелся.

К сожалению, автомобилист не смог выбраться из горящего транспорта и скончался на месте ДТП. Личность мужчины все еще не установлена, полицейские работают над этим.

Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Подробности аварии уточняются.