В Башкирии «Лада Приора» въехала в дом и загорелась, погиб водитель

Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа.
Сегодня, 10 августа, в Стерлитамаке произошла авария, в которой погиб человек.
Как сообщили в ГИБДД, около 16 часов водитель «Лады Приора» не справился с управлением на улице Геологической и въехал в жилой дом. Удар был такой силы, что автомобиль загорелся.
К сожалению, автомобилист не смог выбраться из горящего транспорта и скончался на месте ДТП. Личность мужчины все еще не установлена, полицейские работают над этим.
Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Подробности аварии уточняются.