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Общество10 августа 2021 16:02

На одной из улиц уфимского Затона до 4 октября ограничено движение транспорта

Там будут менять асфальт
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: мэрия Уфы

фото: мэрия Уфы

На улице Независимости в уфимском микрорайоне Затон движение транспорта ограничено до 4 октября. Речь идет об отрезке между улицей Искужина и поворотом к жилому дому №40 по улице Тальковой. Проезд будет закрыт на половине проезжей части в связи с заменой асфальта. Об этом предупредили в городской администрации.

В мэрии добавили, что ремонт дорожного полотна проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Власти башкирской столицы попросили уфимцев и гостей города с пониманием отнестись к ограничению движения и извинились за возможные неудобства.