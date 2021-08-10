На одной из улиц уфимского Затона до 4 октября ограничено движение транспорта

фото: мэрия Уфы

На улице Независимости в уфимском микрорайоне Затон движение транспорта ограничено до 4 октября. Речь идет об отрезке между улицей Искужина и поворотом к жилому дому №40 по улице Тальковой. Проезд будет закрыт на половине проезжей части в связи с заменой асфальта. Об этом предупредили в городской администрации.

В мэрии добавили, что ремонт дорожного полотна проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Власти башкирской столицы попросили уфимцев и гостей города с пониманием отнестись к ограничению движения и извинились за возможные неудобства.